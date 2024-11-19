Diyarbakır\'da Pencereden Düşen Adam Ağır Yaralandı

Güncel

DİYARBAKIR'da hava almak için açtığı pencereden düşen Muhammed Zaif B. (65), ağır yaralandı.

Olay, Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Akkoyunlu Caddesi'ndeki 7 katlı Eyüpoğlu Apartmanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın 5'inci katındaki dairesinin penceresini açarak hava almak isteyen Muhammed Zaif B., dengesini kaybederek bodrum katın girişini kapatan saçağın üzerine düştü. Ağır yaralanan Muhammed Zaif B., ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhammed Zaif B.'nin hayati tehlikesi sürürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber ve Kamera: Gıyasettin TETİK, Selim KAYA/DİYARBAKIR