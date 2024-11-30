Diyarbakır\'da PKK\'ya Yardım Eden 6 Şüpheli Gözaltında

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(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık sağlayanlara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık sağlayanların yakalanmalarına yönelik Silvan ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona ilişkin valilikten yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK-PYD/ YPG terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesi ve terör örgütü mensupları ile ilişki içinde bulunduğu, yardım ve yataklık ettiği değerlendirilen şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesi maksadıyla Silvan Komando Alay Komutanlığı Silvan İlçe Jandarma Komutanlığı, TEM ve İstihbarat Şube müdürlüklerince yürütülen çalışmalar neticesinde, 27 Kasım 2024 günü 8 ayrı noktada eş zamanlı icra edilen operasyonda H.M., M.C.E., A.Y., S.M., H.Ç., ve M.E.G. isimli 6 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şüpheli şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 8 adet cep telefonu, 7 adet sim kartı, 1 adet kamera ve 1 adet hafıza kartı ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar 30 Kasım 2024 günü çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilecektir."