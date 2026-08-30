Diyarbakır'da Plazada Yangın Anı Kamerada - Son Dakika
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Diyarbakır'da Plazada Yangın Anı Kamerada

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Kayapınar'daki plazada çıkan yangının çıkış anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Soruşturma sürüyor.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde geçen hafta bir plazada 5 kişinin dumandan etkilendiği yangının çıkış anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Talaytepe Mahallesi'nde 13 katlı bir plazada 23 Ağustos'ta saat 23.00 sıralarında çıkan, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ve TOMA'ların da desteğiyle söndürülen yangına ilişkin soruşturma sürüyor.

Yangının çıkış anı sitenin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kayıtlarda, üst katlardan teras kata köz düştüğü ve bir süre sonra duvar dibinde bulunan boş kartonların tutuştuğu, ardından yangının büyüdüğü görülüyor.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Güvenlik, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Plazada Yangın Anı Kamerada - Son Dakika

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