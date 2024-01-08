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Diyarbakır'da rastgele ateşlenen tabancadan çıkan kurşunun isabet ettiği minibüs şoförü öldü - Son Dakika
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Diyarbakır'da rastgele ateşlenen tabancadan çıkan kurşunun isabet ettiği minibüs şoförü öldü

Diyarbakır'da bir caddede rastgele ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, minibüs şoförü Serkan Aslan'ın ölümüne neden oldu. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

08.01.2024 - 14:17,
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DİYARBAKIR'da caddede rastgele ateşlenen tabancadan çıkan kurşunun isabet ettiği minibüs şoförü Serkan Aslan'ın (30) ölümüne ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, 5 Ocak'ta akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Caddede yürüyen gruptan 1 kişi, yanında taşıdığı tabancayı rastgele ateşledi. Tabancadan çıkan kurşunlar, o sırada yoldan geçen 21 HO 1109 plakalı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüsün arka camından girerek şoför Serkan Aslan'ın ensesine, kaldırımdaki Aydın T.'nin de kol ve bacağına isabet etti. İki yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheliler kaçtı. Yaralılardan Serkan Aslan, gece saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası Aslan'ı cenazesi, Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Aslan'ın mesai arkadaşları, cenazenin ardından 100 üzerindeki minibüse siyah kurdele astı.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak şüpheliler S.Ö., M.Ö. ve M.Ö.'yü gözaltına alındı. Daha sonra şüpheli İ.Ö. de gözaltına alındı. İncelemede, şüphelilerden M.Ö.'nün tabancayı ateşlediği belirlendi. 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun tedbirler alında adliye sevk edildi. Öte yandan diğer yaralı Aydın T.'nin tedavisi sonrası taburcu edildiği öğrenildi. (DHA)

Diyarbakır\'da rastgele ateşlenen tabancadan çıkan kurşunun isabet ettiği minibüs şoförü öldü
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Diyarbakır'da rastgele ateşlenen tabancadan çıkan kurşunun isabet ettiği minibüs şoförü öldü - Son Dakika
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