Diyarbakır\'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince silah kaçakçılığı yapanlara ve ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik 06-12 Nisan'da operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, 4 AK-47 piyade tüfeği ile 16 şarjör, 34 tabanca ile 22 şarjör, 34 av tüfeği, G-1 piyade tüfeği ile 5 şarjör ve 1063 mühimmat ele geçirildi.
