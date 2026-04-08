Diyarbakır'da Rüzgar Evin Çatısını Uçurdu

DİYARBAKIR'da kuvvetli rüzgar nedeniyle 2 katlı evin çatısı uçarak çevredeki bir fabrikanın dış cephesine çarptı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle 2 katlı evin çatısı uçarak yakındaki bir fabrikanın dış cephesine çarptı. Evde ve fabrikada hasar oluşurken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Uçan çatının parçalarının, bazı üretim alanlarının çatı ve dış cephelerinde de zarar oluştuğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Haber- Kamera: Hüseyin İÇLİ-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,
