Diyarbakır'da Sağlık Çalışanları Tenis Turnuvası Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Diyarbakır'da Sağlık Çalışanları Tenis Turnuvası Başladı

17.08.2025 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

46 sağlık çalışanı, sağlıklı yaşam vurgusuyla tenis turnuvasında yarışıyor. Turnuva 10 gün sürecek.

Diyarbakır'da 46 sağlık çalışanının katılımıyla tenis turnuvası başladı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Müdürlük tarafından fiziksel aktivite ve hareketli yaşamın sağlık üzerine olumlu etkilerinin vurgulanması amacıyla sağlık çalışanlarına yönelik organize edilen tenis turnuvası, İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk'ün katılımıyla Talaytepe Sağlıklı Hayat Merkezi'ndeki tenis kortunda başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Asiltürk, "Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı" kapsamında "2025 Yılı Fiziksel Aktivite Eylem" planının hazırlandığını, sağlıklı beslenme ve hareketli hayat başlıklarında çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Diyarbakır'da, eylem planı kapsamında sağlıklı yaşam ve farkındalık yürüyüşleri, eğitimler ve farkındalık stantlarında fiziksel aktivite konularında vatandaşları bilgilendirdiklerini kaydeden Asiltürk, turnuvanın yapıldığı merkeze değindi.

Asiltürk, şunları kaydetti:

"Ülkemizde bünyesinde yüzme havuzu ve tenis kortu bulunan ilk ve tek sağlıklı hayat merkezi olan Talaytepe Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde bu kapsamda spor birimi kurduk. Ayrıca fizyoterapistler tarafından fiziksel aktivite, egzersiz konularında danışmanlık hizmeti verilmekte, pilates ve fitness salonlarında vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet verilmektedir. Sayın Bakanımız Kemal Memişoğlu'nun da önem verdiği, sunulan hizmetlerin hem nitelik hem de nicelik olarak artırmak için gayret ettiği sağlıklı hayat merkezlerimizde, ayrıca sigara bırakma hizmetleri, ağız ve diş sağlığı muayeneleri, psikolog, sosyal hizmet uzmanı desteği, çocuklara yönelik oyun terapi hizmetleri, diyetisyen ve fizyoterapist desteği, gebelere yönelik bilgilendirme sınıfları, kanser taramaları ve üreme sağlığı danışmalığı hizmetleri de ücretsiz olarak sunulmaktadır."

Tenis sporunun önemine değinen Asiltürk, "Düzenli oynandığında sadece sağlıklı bir yaşamı desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda sosyal bağları kuvvetlendirerek yaşam kalitesini de yükseltiyor. Sporun iyileştirici bir diğer noktasının da ruh sağlığı üzerine olduğu gerçeği ile Sağlıklı Hayat Merkezimizde yer alan tenis kortu başta olmak üzere, fiziksel aktivite odalarımızdan vatandaşlarımızın ücretsiz olarak faydalanabileceğini belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

46 sağlık çalışanının katıldığı turnuva 10 gün sürecek.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Sağlık, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Sağlık Çalışanları Tenis Turnuvası Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek
Cezayir’de otobüs dere yatağına uçtu, 18 kişi boğularak can verdi Ulusal yas ilan edildi Cezayir'de otobüs dere yatağına uçtu, 18 kişi boğularak can verdi! Ulusal yas ilan edildi
Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı Sonraki toplantı için Moskova ihtimali Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı! Sonraki toplantı için Moskova ihtimali
Anfield’da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı Anfield'da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı
Yok artık daha neler Ronaldo’dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye Yok artık daha neler! Ronaldo'dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye
29 ilde FETÖ operasyonu 49 şüpheli yakalandı 29 ilde FETÖ operasyonu! 49 şüpheli yakalandı
Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa ’’evet’’ dedi Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa ''evet'' dedi
İstediği profili açıkladı Okan Buruk’tan transfer sözleri İstediği profili açıkladı! Okan Buruk'tan transfer sözleri

09:03
AK Parti’ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
11:45
Gerçek polislerden sahte polislere operasyon Evden neler çıktı neler
Gerçek polislerden sahte polislere operasyon! Evden neler çıktı neler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2025 12:52:23. #7.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Sağlık Çalışanları Tenis Turnuvası Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.