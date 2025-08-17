Diyarbakır'da Sağlık Çalışanları Tenis Turnuvası Başladı

Diyarbakır'da 46 sağlık çalışanının katılımıyla tenis turnuvası başladı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Müdürlük tarafından fiziksel aktivite ve hareketli yaşamın sağlık üzerine olumlu etkilerinin vurgulanması amacıyla sağlık çalışanlarına yönelik organize edilen tenis turnuvası, İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk'ün katılımıyla Talaytepe Sağlıklı Hayat Merkezi'ndeki tenis kortunda başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Asiltürk, "Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı" kapsamında "2025 Yılı Fiziksel Aktivite Eylem" planının hazırlandığını, sağlıklı beslenme ve hareketli hayat başlıklarında çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Diyarbakır'da, eylem planı kapsamında sağlıklı yaşam ve farkındalık yürüyüşleri, eğitimler ve farkındalık stantlarında fiziksel aktivite konularında vatandaşları bilgilendirdiklerini kaydeden Asiltürk, turnuvanın yapıldığı merkeze değindi.

Asiltürk, şunları kaydetti:

"Ülkemizde bünyesinde yüzme havuzu ve tenis kortu bulunan ilk ve tek sağlıklı hayat merkezi olan Talaytepe Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde bu kapsamda spor birimi kurduk. Ayrıca fizyoterapistler tarafından fiziksel aktivite, egzersiz konularında danışmanlık hizmeti verilmekte, pilates ve fitness salonlarında vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet verilmektedir. Sayın Bakanımız Kemal Memişoğlu'nun da önem verdiği, sunulan hizmetlerin hem nitelik hem de nicelik olarak artırmak için gayret ettiği sağlıklı hayat merkezlerimizde, ayrıca sigara bırakma hizmetleri, ağız ve diş sağlığı muayeneleri, psikolog, sosyal hizmet uzmanı desteği, çocuklara yönelik oyun terapi hizmetleri, diyetisyen ve fizyoterapist desteği, gebelere yönelik bilgilendirme sınıfları, kanser taramaları ve üreme sağlığı danışmalığı hizmetleri de ücretsiz olarak sunulmaktadır."

Tenis sporunun önemine değinen Asiltürk, "Düzenli oynandığında sadece sağlıklı bir yaşamı desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda sosyal bağları kuvvetlendirerek yaşam kalitesini de yükseltiyor. Sporun iyileştirici bir diğer noktasının da ruh sağlığı üzerine olduğu gerçeği ile Sağlıklı Hayat Merkezimizde yer alan tenis kortu başta olmak üzere, fiziksel aktivite odalarımızdan vatandaşlarımızın ücretsiz olarak faydalanabileceğini belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

46 sağlık çalışanının katıldığı turnuva 10 gün sürecek.