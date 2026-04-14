Diyarbakır\'da Sanatla Umut Sergisi

Diyarbakır'da cezaevinde bulunan çocuklar ile Dicle Üniversitesi (DÜ) öğrencilerinin hazırladığı sanatsal ürünler düzenlenen sergi ile beğeniye sunuldu.

Diyarbakır Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Resim-İş Bölümü 1. sınıf öğrencilerinin iş birliğiyle sergi düzenlendi.

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Sanat Galerisi'nde açılan sergide "Ev ne demek?" temasıyla bazı hükümlü çocuk ve gençler ile üniversite öğrencilerinin çizdiği resimler, rölyef sanatıyla hazırlanan tablolar, atölyelerde hazırlanan ürünler izlenime sunuldu.

Çocuk ve gençlerin duygularını, hayallerini ve umutlarını yansıtması hedeflenen serginin açılışı Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat ile davetliler tarafından yapıldı.

Kuruçay, Eronat ve davetliler sergiyi gezerek, eserler hakkında bilgi aldı.

Rektör Eronat, gazetecilere, çocuk ve gençlerin umudunu, kabiliyetini ve yeteneğini sergide gördüğünü söyledi.

Eserlerden etkilendiğini anlatan Eronat, "Mesaj ağırlıklı, sanatla dünyayı yorumlayan bu yürekleri takdir ediyorum. Eğiticilerini ve bu imkanları tanıyan kişileri tebrik ediyorum. Aynı zamanda üniversitemiz öğrencilerinin resimlerinden de etkilendim. Sıcaklığı, huzuru, güveni, mutluluğu ve paylaşımı eserlerde gördüm. Bu geleneğin devam etmesini arzuluyorum." dedi.

Sergiye, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekili Özgür Celbek, Cumhuriyet savcıları Berat Sağır, Hüseyin Özcan ve Diyarbakır Denetimli Serbestlik Müdürü Sinan Yaşar ile öğrenciler katıldı.

Sergi, 17 Nisan'a kadar ziyarete açık olacak.