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Diyarbakır'da Şantiyede Kaza: Bir İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Diyarbakır'da Şantiyede Kaza: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde depremzedeler için yapılan konutların şantiye alanında gerçekleşen kazada, hafriyat kamyonunun geri manevra yapması sonucu taş ustası Hasan Savur hayatını kaybetti. Kamyon şoförü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır\'da Şantiyede Kaza: Bir İşçi Hayatını Kaybetti
02.01.2024 - 16:32,
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DİYARBAKIR'da, şantiyede sürücüsünün geri manevra yaptığı hafriyat kamyonunun altında kalan taş ustası Hasan Savur (42), hayatını kaybetti. Gözaltına alınan kamyon şoförü, zırhlı araçla bölgeden çıkarıldı.

Olay, öğleden sonra Bağlar ilçesi kırsal Oğlaklı Mahallesi'nde depremzedeler için yapılan konutların şantiye alanında meydana geldi. İddiaya göre; geri manevra yapan sürücünün kullandığı hafriyat kamyonu, aracın arkasında duran taş ustası Hasan Savur'a çarptı. Savur kamyonun altında kalırken, bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Ekipler, Savur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan kamyon şoförü zırhlı araçla alandan çıkartılırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Şantiyede Kaza: Bir İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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