Diyarbakır'da Seçim Kavgasında 1 Ölü, 12 Yaralı

Diyarbakır'da, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kırsal Ağaçlıdere Mahallesi'nde oy verme işlemi sırasında çıkan silahlı, taşlı, sopalı kavgada Emin Çelik (44) öldü, 2'si ağır 12 kişi yaralandı. Olaya ilişkin görülen, 6'sı tutuklu 41 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasında, sanıklardan 1'i serbest bırakıldı. Duruşmada ifade veren sanıklar ise birbirini suçlayıp, kavgayı önce başlattıkları iddialarını reddetti.

Olay, 31 Mart 2024 sabahı, Sur ilçesi kırsal Ağaçlıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi sırasında çıkan tartışma; silahlı, taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Emin Çelik, vücuduna isabet eden kurşunlarla yaşamını yitirdi, 2'si ağır 12 kişi de yaralandı. Kavga nedeniyle sağlıkçılar olay yerine giremezken, bölgeye takviye jandarma ekipleri sevk edildi. Takviye ekiplerin gelmesiyle olay yerine gitmeye çalışan sağlık ekipleri ve gazeteciler, tarafların taşlı ve silahlı saldırısına uğradı. Gazetecilerin bulunduğu otomobilin lastiğine mermi isabet ederken, 2 ambulansta da hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma kapsamında 6 şüpheli tutuklandı.

İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ

6'sı tutuklu 41 kişinin yargılandığı dava, Diyarbakır 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Davanın ilk duruşmasında, tutuklu Fesih Bingöl (44), Sedat Bingöl (30), Zülküf Bingöl (68), Ramazan Soysal (37), Nesim Çelik (27) ve Mert Bingöl (19) ile tutuksuz yargılanan 35 sanık hazır bulundu. Tutuklu sanık Fesih Bingöl, olay günü diğer ailenin saldırısına uğradıklarını ileri sürerek, Köyde arazim olması nedeniyle seçmen kaydım köydedir, olay tarihi oy kullanmak için köye gittim. Köye gitmeden önce aile bireyleri ile kavga olabileceğine ilişkin bir görüşmemiz olmadı. Köyde daha önceye dayalı 2019 yılında diğer aile ile husumetimiz bulunmaktadır. Husumetli olduğumuz aile 35-40 araba ile konvoy halinde köyümüze doğru geldiler ve araçtan indiler ve amcam Zülküf'ün yanına gitti, amcam Zülküf, A.Ç.'ye elini uzattı tokalaşmak için ancak A.Ç., amcama, 'Hoş bulmadık' diyerek hakaret ve küfredip yumruk attı. Her ne kadar husumetli olsak da diğer aile ile ticaretimiz devam etmekteydi. Muhtarlık seçimine kadar muhtar babamdı, babam yeniden aday olmamış ve amcam aday olmuştu. A.Ç., amcama yumruk attıktan sonra 10-15 kişi sopa ve tekmeler ile amcama vurmaya başladı. Bu 10-15 kişiyi tanımıyorum. Amcama vurmaları üzerine ben de koşa koşa yanına giderek, kendimi amcamın üstüne attım. 'Neden vuruyorsunuz' dedim ve köylüler araya girerek bizi ayırdı. Olayda başımdan yaralandım ve 5 dikiş atıldı. Ayrıca çivili sopayla sırtıma vurmuşlardı. Bana vuranları hatırlamıyorum. Ben olayda silah kullanmadım. Ben lojmanı geçer geçmez, 7-8 kişi bana saldırdı ve jandarma beni ellerinden alarak zırhlı araca aldı. Sonra dahi diğer aile taşlarla saldırmaya devam etti. Benim okulun bahçesinden çıkmama dahi izin vermediler, önümüzü kestiler. Ben okulun bahçesinden hiç çıkamadım fırsat vermediler. Olay nedeniyle şikayetçiyim dedi.

'KAVGAYI ONLAR BAŞLATTI'

Davada tutuksuz yargılanan sanıklardan M.Ç. ise Fesih Bingöl'ün iddialarını reddetti. Kavganın husumetli oldukları aile tarafından başlatıldığını belirten M.Ç., Olay günü 13-14 kişi köye gittik. Araçtan iner inmez şu an huzurda bulunmayan F.B., amcam A.Ç.'ye elindeki elektroşok cihazı ile saldırarak küfretti ve tokat attı. Sonrasında etraf kalabalıklaştı. Ben olayda elime silah, sopa almadım. Olayda sol kalçamdan bıçakla yaralandım. Ö.B.'ün evinden V.Ç.'ye doğru ateş ettiğini gördüm. Ö.B. dışında evlerden ateş eden görmedim ancak uzun namlulu silah sesleri geliyordu, araçlara da isabet etti. Bingöl ailesinin yaşadığı evlerden sesler geliyordu. Olay nedeniyle şikayetçiyim diye konuştu.Diğer sanıklar da kavgayı başlattıkları iddialarını reddederek, beraatını istedi.

1 SANIK TAHLİYE EDİLDİ, DURUŞMA ERTELENDİ

Sanık ve avukatlarının savunmaların ardından mahkeme başkanı, kararı açıkladı. Duruşmada, tutuklu sanıklar Fesih Bingöl, Sedat Bingöl, Zülküf Bingöl, Nesim Çelik ve Mert Bingöl'ün üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumuna kuvvetli suç şüphesinin varlığı ve tutuklukta kaldığı süre dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verildi. Ramazan Soysal'ın ise üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetinin değişme ihtimalinin bulunması ve tutuklu kaldığı süre birlikte gözetilerek, yurt dışına çıkması yasağı tedbiri uygulanıp serbest bırakılmasına karar verildi. Duruşma, yeni delillerin toplanması, olay gününe ait kamera görüntülerinin incelenmesi ve sanıklara ait telefonların baz hareketlerinin tespiti için 6 Ekim'e ertelendi.