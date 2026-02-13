Diyarbakır'da Sel: Köprü Su Altında Kaldı

Diyarbakır'da yağış sonrası dere taştı, köprü su altında kaldı

DİYARBAKIR'ın iki ilçesinde etkili olan yağış sonrası taşan dere nedeniyle bir köprü sular altında kaldı, ulaşım aksadı.

Çınar ve Dicle ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yağış sonrası dereler taştı, bir köprü sular altında kaldı. Dicle ilçesi kırsal Değirmendere Mahallesi ve Çınar ilçesi kırsal Yöndemli Mahallesi'nde yağış sonrası derenin taşması üzerine sel meydana geldi. Değirmendere Köprüsü'ndeki sel suları nedeniyle ulaşım durdu. Ekiplerin her 2 ilçede de suyun tahliyesi ve ulaşımın yeniden sağlanması için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.