Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde seyir halindeyken alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi.
Aziziye Mahallesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen minibüs, seyir halindeyken alev aldı.
Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında minibüs kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Seyir Halindeki Minibüs Yangın Çıkardı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?