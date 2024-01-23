Diyarbakır\'da Sezai Karakoç Kültür ve Edebiyat Evi açıldı

DİYARBAKIR Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Sezai Karakoç Kültür ve Edebiyat Evi'nin açılışını gerçekleştirdi. İçerisinde ünlü şaire ait özel eşyalarının da sergilendiği Kültür ve Edebiyat Evi açılışında konuşan Vali Su, 'Tarihi eserlerimiz olduğu gibi tarihi şahsiyetlerimiz var, bunlardan biri de Sezai Karakoç üstadımızdır. Sezai Karakoç ki, bu topraklarda doğmuş, bu topraklarda yetişmiş ve bugün gönül dünyamıza ışık tutan önemli bir şahıstır' dedi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Büyükşehir Belediyesi'ne verilen, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca sağlanan ödenekle restorasyon çalışmaları tamamlanan 16'ncı yüzyıldan kalma Şehzadeler Konağı, Diyarbakırlı Şair Sezai Karakoç adına Kültür ve Edebiyat Evi'ne dönüştürüldü. Sezai Karakoç Kültür ve Edebiyat Evi'nin açılışına Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Diyarbakır milletvekilleri Galip Ensarioğlu, Suna Kepoğlu Ataman, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, ilçe kaymakamları ve protokol katıldı. İçerisinde ünlü şaire ait özel eşyaların da sergilendiği Kültür ve Edebiyat Evi açılışında konuşan Vali Su, tarihi surların 33'ünde restorasyon çalışmalarının devam ettiğini belirterek, 'UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine girmiş 2 tane eserimiz var. Birisi Hevsel Bahçelerimiz, diğeri Diyarbakır Surlarımız. Diyarbakır Surlarımızda 98 burç var. Bunun 33 tanesinin tamirini gerçekleştirdik. 33'ün tamiri devam ediyor. 32'si ile ilgili de çalışmalarımız sürüyor. Onun dışında camilerimiz, kiliselerimiz, hamamlarımız, hanlarımız, neyimiz varsa hepsini onarmak için yoğun bir gayret sarf ediyoruz. Sur içerisinde 347 sivil mimari örneği eser var. Ev var, konak var. Bunların tamamını onarıyoruz. İnşallah büyük bir kısmı da bu yıl sonunda bitmiş olacak. Her alanda olduğu gibi kültür mirasımız, tarihi eserlerimizle ilgili de ilimiz genelinde önemli çalışmaları gerçekleştiriyoruz' dedi.

'SEZAİ KARAKOÇ, GÖNÜL DÜNYAMIZA IŞIK TUTAN ÖNEMLİ BİR ŞAHISTIR'

Diyarbakır'ın tarihi eserlerin yanı sıra önemli şahsiyetlerle de adından söz ettiren bir kent olduğunu ifade eden Vali Su, 'Bunlardan bir tanesi de bu toprakların evladı Sezai Karakoç üstadımızdır. Onun şiirleri, düşünceleri her zaman bizim gönül dünyamızı aydınlatmış, içimize serinlik vermiş, gönül dünyamızda bir sıcaklık oluşturmuştur. Burası tarihte Şehzadeler Konağı olarak yapılmış Osmanlı devleti zamanında. 16'ncı yüzyılda. Şu anda burası Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından bizim Belediyemize verilmiş, biz de belediye olarak buranın Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızdan aldığımız ödenekle onarımını gerçekleştirdik ve hakikaten güzel bir Kültür ve Edebiyat Evi'ni üstadımız, büyük insan Sezai Karakoç adına yapmış, gerçekleştirmiş olduk' diye konuştu.(DHA)