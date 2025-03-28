Diyarbakır'da Sıfır Atık Etkinliği - Son Dakika
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Diyarbakır'da Sıfır Atık Etkinliği

Diyarbakır'da çocuklar için 'Sıfır Atık' etkinliği düzenlendi, geri dönüşüm bilinci aşılandı.

28.03.2025 16:16
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Diyarbakır'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce "Uluslararası Sıfır Atık Günü" kapsamında çocuk etkinliği düzenlendi.

Dicle Üniversitesi kampüsündeki Cemil Özgür İlkokulu bahçesinde düzenlenen "Moda ve Tekstilde Sıfır Atığa Doğru" etkinliğinde, ilkokul öğrencilerine Sıfır Atık Projesi hakkında bilgi verildi.

Etkinlikte öğrenciler, atık malzemelerden elde edilen tekstil ürünlerini geri dönüşüme kazandırmayı öğrendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ufuk Nurullah Bilgin, AA muhabirine, çocukların sıfır atık konusunda bilinçlenmesini sağlamak amacıyla etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Sıfır atık konusunda kentte çalışmalar yürüttüklerini anlatan Bilgin, şöyle dedi:

"Diyarbakır'da 2017 yılından bu yana geri dönüştürülerek kesilmesini önlediğimiz ağaç sayısı 100 bini geçti. Aslında yarınımızın teminatı çocuklarımıza da temiz bir dünya bırakıyoruz. Diyarbakır'da evlerde atık yağların kontrolü ve geri dönüştürülmesi için eğitim çalışmaları yürüttük. Yaklaşık 200 binin üzerinde hedef kitleye ulaştık. Çalışmaların faydasını gördük."

Düzenledikleri etkinlik ile çocuklara sıfır atık konusunda bilinç aşıladıklarını ifade eden Bilgin, öğrencilere çeşitli oyun ve aktivitelerle geri dönüşümün ne olduğunu öğretmek amacıyla bilinçlendirme ve farkındalık faaliyeti düzenlediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

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