Diyarbakır'da Sigara İzmaritinden Yangın: Felçli Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Diyarbakır'da Sigara İzmaritinden Yangın: Felçli Adam Hayatını Kaybetti

Diyarbakır\'da Sigara İzmaritinden Yangın: Felçli Adam Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, sigara izmaritinden çıktığı iddia edilen yangında ağır yaralanan 58 yaşındaki felçli Ahmet Önal hastanede yaşamını yitirdi. Yangın sırasında Ahmet Önal'ı kardeşi kurtardı ancak kendisi de dumandan etkilendi.

31.01.2025 14:28  Güncelleme: 14:29
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DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde sigara izmaritinden çıktığı iddia edilen yangında ağır yaralanan felçli Ahmet Önal (58), hastanede yaşamını yitirdi.

Bismil ilçesi Fatih Mahallesi 3'üncü Sokak'taki tek katlı evde, 29 Ocak gecesi yangın çıktı. 2 yıl önce banyodan düşüp beyin kanaması geçirerek felçli kalan Ahmet Önal'ın iddiaya göre düşürdüğü sigara izmariti halıyı tutuşturdu. Yangını fark eden kardeşi Ali Önal (52) ile ismi öğrenilemeyen eşi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kardeşi daha sonra yaralanan Ahmet Önal'ı alevlerin içerisinden çıkardı. Bu sırada Ali Önal ve eşi de dumandan etkilendi. İhbarla adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yaralılar, Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ahmet Önal, Dicle Üniversitesi Hastanesi Yanık Merkezi Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edildi. Önal, gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Sigara İzmaritinden Yangın: Felçli Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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