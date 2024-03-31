Diyarbakır Bismil\'de Silahla Havaya Ateş Açan Şüpheli Gözaltına Alındı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde silahla havaya ateş açan bir şüpheli gözaltına alındı.
Kurtuluş Mahallesi Meydan Parkı'nda, havaya silahla ateş edildiği ihbarı üzerine bölgeye Yunus ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan çalışmada, havaya ateş ettiği belirlenen S.T, silahla yakalandı.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Intel, 2024 yılında yapay zeka bazlı bilgisayarlar için özel işlemciler üreteceğini açıkladı. Şirket, 2025'e kadar toplamda 100 milyon adet üst düzey işlemciyi kullanıcılara sunmayı hedefliyor. Yeni nesil işlemcilerin performansı ve veri güvenliği artacak, kullanıcı deneyimi iyileşecek. Intel'in yeni stratejisi bilişim sektöründe etkili olabilir.
Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Kilis'in karşısında muhaliflerin kontrolündeki Azez'de işlek caddede araca yerleştirilen bomba infilak etti. Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 4 sivil öldü, 20 sivil de yaralandı. Saldırının ardından çevrede güvenlik önlemleri artırılırken, yaralılar Azez Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan yerel güvenlik güçleri, saldırıyla ilgili soruşturma başlattı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Karaman'da otomobil ile çarpışan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza, akşam saat 20.00 sıralarında Şeyh Edibali Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde meydana geldi. Motosiklet parçalanırken, sürücüsü ağır yaralandı ve hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Karaman'da meydana gelen trafik kazasında, 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü otomobille çarpışarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç sürücü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Batman'ın Kozluk ilçesinde, traktörün patlayan lastiğini tamir etmek için yol kenarına park ettiği sırada, aynı istikamette seyreden bir motosiklet sürücüsü traktöre arkadan çarptı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi, ancak motosiklet sürücüsü Mehmet Şirin Akboğa kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir panelvan, Levent Mahallesi'nde kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü. Çevredekiler tarafından kurtarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Elazığ-Bingöl kara yolunda meydana gelen kazada yaralanan bebek, hastanede hayatını kaybetti. Bebeğin ölümüyle birlikte toplam ölü sayısı 3'e çıktı. Vali Ahmet Hamdi Usta, taziye mesajı yayımladı. Kazada isimleri henüz öğrenilemeyen sürücülerin araçları çarpışmış, 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetmişti.
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