Diyarbakır'da silahlı kavga: 1'i çocuk 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da silahlı kavga: 1'i çocuk 2 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde gece saatlerinde Hasırlı Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada açılan ateş sonucu R.Ç. ile birlikte yoldan geçen kadının kucağındaki 1 yaşındaki Y.H.T. yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından A.M. gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

30.06.2024 10:33
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Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde çıkan silahlı kavgada, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hasırlı Mahallesi'nde gece saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada silahla açılan ateş sonucu R.Ç. ile bu sırada yoldan geçen kadının kucağındaki 1 yaşındaki Y.H.T. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerince olaya ilişkin A.M. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Çocuk, Kavga, Sur, Olay, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da silahlı kavga: 1'i çocuk 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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