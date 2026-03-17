Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Tutuklu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Tutuklu

17.03.2026 19:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Ergani'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, zanlı tutuklandı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Ergani Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün kırsal Yakacık Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada 43 yaşındaki İbrahim A'nın öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 36 yaşındaki Abdullah A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Abdullah A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 20:24:51. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.