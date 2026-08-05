Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

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Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Muradiye Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada A.T. hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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