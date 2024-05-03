Diyarbakır\'da silahlı kavga: 3 gözaltı

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Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan, yoldan geçen kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Fırat Mahallesi'nde 1 Mayıs'ta, S.S. ve M.K. ile aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen N.Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu silahtan çıkan kurşun bu sırada yoldan geçen İ.S'ye isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan İ.S. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavgayla ilgili S.S, M,K. ve N.Ö. gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.