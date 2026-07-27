Diyarbakır'da Silahlı Saldırıya Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır'da Silahlı Saldırıya Tepki

Diyarbakır\'da Silahlı Saldırıya Tepki
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti, silahlı saldırıda yaralanan gazeteci Acay'a destek vererek, yasal düzenlemeler talep etti.

(DİYARBAKIR) - Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti, Diyarbakır'da bir lokantaya düzenlenen silahlı saldırıda gazeteci Mürsel Acay ile 2 kişinin yaralandığı olaya tepki gösterdi ve "Ruhsatsız ve kontrolsüz bireysel silahlanmaya karşı caydırıcı ve etkili yasal düzenlemeler hayata geçirilmelidir. Organize suç örgütleri ve şehirleri korku iklimine sürükleyen çetelere karşı tavizsiz ve etkin bir mücadele yürütülmelidir" çağrısında bulundu.

Merkez Kayapınar ilçesinde 25 Temmuz akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bir lokantaya silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda lokantada müşteri olarak bulunan gazeteci Mürsel Acay'ın da bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, artan şiddet olaylarına işaret edilerek, organize suç örgütleri ve çeteler şehirlerin huzurunu gasp ettiği belirtildi. Ruhsatsız ve kontrolsüz bireysel silahlanmanın her geçen gün büyüyen bir toplumsal tehdide dönüştüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gazeteci meslektaşımız Mürsel Acay, hiçbir ilgisinin bulunmadığı bir silahlı saldırının ortasında kalarak yaralandı. Kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Ancak biliyoruz ki bu olay yalnızca bir gazetecinin yaralanması değildir. Bu olay, Diyarbakır'da ve ülkemizin birçok kentinde herkesin can güvenliğinin tehdit altında olduğunun acı bir göstergesidir. Artık yeter. Her gün bir sokakta silahlar konuşuyor. Organize suç örgütleri ve çeteler şehirlerin huzurunu gasp ediyor. Ruhsatsız ve kontrolsüz bireysel silahlanma her geçen gün büyüyen bir toplumsal tehdide dönüşüyor. Kurşunlar artık hedef gözetmiyor; çocukları, kadınları, gazetecileri, emekçileri, sağlık çalışanlarını, esnafı ve hiçbir suçu olmayan masum insanları vuruyor.

"RUHSATSIZ SİLAH TİCARETİNİN ÖNLENMESİ İÇİN DENETİMLER ARTIRILMALI"

Can güvenliği, en temel insan hakkıdır. Bu nedenle sessiz kalmayacağız. Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti olarak başta Diyarbakır halkı olmak üzere, tüm demokratik kitle örgütlerini, meslek odalarını, sendikaları, sivil toplum kuruluşlarını, siyasi partileri, yerel yöneticileri ve vicdan sahibi herkesi ortak ses olmaya çağırıyoruz. Çünkü bu mesele yalnızca gazetecilerin meselesi değildir. Bu mesele, sokakta yürüyen her çocuğun, evine dönmeye çalışan her kadının, işine gitmek isteyen her emekçinin, okul yolundaki her öğrencinin ve bu kentte yaşayan herkesin yaşam hakkı meselesidir. Taleplerimiz açıktır, ruhsatsız ve kontrolsüz bireysel silahlanmaya karşı caydırıcı ve etkili yasal düzenlemeler hayata geçirilmelidir. Organize suç örgütleri ve şehirleri korku iklimine sürükleyen çetelere karşı tavizsiz ve etkin bir mücadele yürütülmelidir. Ruhsatsız silah ticaretinin önlenmesi için denetimler artırılmalı, hukuki süreçler kararlılıkla işletilmelidir. Çetelerle ve organize suç örgütleriyle mücadelede yargı kurumları güvenlik güçlerinin çalışmalarını desteklemeli ve kolaylaştırıcı rol oynamalıdır."

Kaynak: ANKA

Diyarbakır, Güvenlik, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Silahlı Saldırıya Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin’de Noul tayfunu alarmı, 715 binden fazla kişi tahliye edildi Çin’de Noul tayfunu alarmı, 715 binden fazla kişi tahliye edildi
Sıcaktan bunaldı, 1988 model aracına otobüs kliması taktırdı Sıcaktan bunaldı, 1988 model aracına otobüs kliması taktırdı
Cide’de sel odunları balıkçı barınağını kapladı Cide'de sel odunları balıkçı barınağını kapladı
İran uyruklu şüphelinin midesinden 380 gram metamfetamin çıktı İran uyruklu şüphelinin midesinden 380 gram metamfetamin çıktı
Düğünde ağzında tuttuğu meşale patladı Düğünde ağzında tuttuğu meşale patladı
İzmir-Çeşme Otoyolu’nda akılalmaz görüntü: Araç üzerinde dans edip paylaştılar İzmir-Çeşme Otoyolu'nda akılalmaz görüntü: Araç üzerinde dans edip paylaştılar

15:55
Putin’den dünyayı tedirgin eden meydan okuma: Zafer için her şeyi yapacağız
Putin'den dünyayı tedirgin eden meydan okuma: Zafer için her şeyi yapacağız
15:43
Şampiyon Filenin Sultanları Türkiye’de Çiçeklerle karşılandılar
Şampiyon Filenin Sultanları Türkiye'de! Çiçeklerle karşılandılar
15:38
Otomobilinden inen sürücü, kamyonet sürücüsünü darbetti
Otomobilinden inen sürücü, kamyonet sürücüsünü darbetti
15:16
Ünlü fenomen Mesut Can Tomay uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
Ünlü fenomen Mesut Can Tomay uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
15:07
Başlamadan bitecekti Kız istemeye gelen aileye büyük ayıp
Başlamadan bitecekti! Kız istemeye gelen aileye büyük ayıp
14:56
Bilim insanlarından uyarı: 5 ilimiz ciddi risk altında
Bilim insanlarından uyarı: 5 ilimiz ciddi risk altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2026 16:42:23. #7.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Silahlı Saldırıya Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.