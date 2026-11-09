Diyarbakır'da Silvan Barajı kazıları sempozyumu 2027 su hedefiyle başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Diyarbakır'da Silvan Barajı kazıları sempozyumu 2027 su hedefiyle başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Diyarbakır'da Silvan Barajı Kurtarma Kazıları Sempozyumu başladı. DSİ 10. Bölge Müdürü Zafer Akın, büyük aksilik olmazsa 2027'de su tutmayı hedeflediklerini, barajda 7 milyar metreküp su birikeceğini açıkladı.

Diyarbakır'da "Silvan Barajı Kurtarma Kazıları Sempozyumu" başladı.

Merkez Sur ilçesindeki Diyarbakır Arkeoloji Müzesi'nde Devlet Su İşleri (DSİ) 10. Bölge Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Diyarbakır Müze Müdürlüğü ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen sempozyumda Silvan Barajı kapsamında yürütülen kurtarma kazıları ve bu çalışmalardan elde edilen verilere ilişkin bilimsel sunumlar ile akademik değerlendirmeler yapılacak.

Programın açılış konuşmasını yapan DSİ 10. Bölge Müdürü Zafer Akın, Silvan Barajı'nın fiziki özellikleri ve su toplama kapasitesi itibarıyla Türkiye'nin önemli barajlarından biri olacağını söyledi.

Silvan Barajı'nda 7 milyar metreküp su birikeceğini ifade eden Akın, "Bu biriktireceğimiz suyun arkasında 17 bin hektarlık bir alan var. Coğrafyamız da kadim olduğu için çok eskiden beri yerleşim yerleri var. Böyle olunca da derin arkeolojik veriler ve kültürel miraslarımız söz konusu. Bunların gün yüzüne çıkartılması, tanıtılması, sahiplenilmesi, korunması, sergilenmesi, gerektiğinde taşınması, büyük bir işbirliği çerçevesinde ülkemizin kültürel mirasları açısından oldukça önem arz etmektedir." dedi.

Silvan Barajı'nda büyük bir aksilik yaşanmadığı sürece hedeflerinin 2027 yılında su tutulması olduğunu belirten Akın, "Babakaya Sulama Tüneli iki tüpten oluşmakta. Birinci tüpünü geçtiğimiz günlerde bitirdik. İkinci tüpünü de 2027 yılının ilk çeyreğinde bitirmeyi hedefliyoruz. Tünellerimiz bittiğinde kapatarak barajda su tutmaya başlayacağız. Barajımız çok büyük ve Hazar Gölü'nün yaklaşık 2 katı. Bu yağışlar da dikkate alındığında su tutma süremiz 3 yıl sürecek." diye konuştu.

Akın, kazı çalışmalarını özenle ve zamanında tamamlayan kazı ekibine teşekkür etti.

"Elde edilen bulgular, bölgemizin tarihine ışık tutmakta"

İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin de yürütülen kazı çalışmalarıyla ve düzenlenen sempozyumla amaçlarının yalnızca arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan eserleri değerlendirmek olmadığını, aynı zamanda binlerce yıllık insanlık tarihinin izlerini anlamak ve geçmişin sessiz tanıklarını geleceğe taşımak olduğunu dile getirdi.

Diyarbakır'ın insanlık tarihinin en önemli kavşaklarından biri olduğunu belirten Tekin, şunları söyledi:

"Özellikle Silvan Barajı Kurtarma Kazıları'nda elde edilen bulgular, bölgemizin tarihine ışık tutmakta, bilimsel bilgilerimize yeni boyutlar kazandırmaktadır. Kurtarma kazıları, sadece arkeolojik nesneleri gün yüzüne çıkartmak değil insanlığın ortak hafızasını bilimsel yöntemlerle belgeleyerek geleceğe aktarmaktır. Toprak altından çıkarılan her eser geçmişten günümüze ulaşan eşsiz bir tarih belgesidir."

Diyarbakır Müze Müdürü Mikail Erçek de kurtarma kazılarının kurumların birlikte çalışmasının önemli bir örneği olduğunu vurguladı.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Silvan Barajı Kurtarma Kazıları Bilimsel Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Feray Korucu Yağız da kazı çalışmalarına ilişkin sunum yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından katılımcılar, kazı çalışmalarının ve elde edilen bulguların belgelendiği fotoğraflardan oluşan sergiyi gezdi.

Sempozyum, yarın sona erecek.

Kaynak: AA
Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüSilvan BarajıKültür SanatDiyarbakırGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı İşte istenen rakam Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
Aziz Yıldırım bu işe ne diyecek Emre Belözoğlu’ndan şok yasak Aziz Yıldırım bu işe ne diyecek? Emre Belözoğlu'ndan şok yasak
Prekazi’nin vasiyeti Galatasaraylıları ağlatacak cinsten Prekazi'nin vasiyeti Galatasaraylıları ağlatacak cinsten
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu açıkladı Fark tam 12 puan Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu açıkladı! Fark tam 12 puan
Arda Güler’den İstanbul’da sürpriz ziyaret Formasını hediye etti Arda Güler'den İstanbul'da sürpriz ziyaret! Formasını hediye etti
Ünlü oyuncu Şafak Karali son yolculuğuna uğurlandı Cenazede tek ünlü vardı Ünlü oyuncu Şafak Karali son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede tek ünlü vardı
16:49
İşte İzmir’deki patlamanın nedeni Şirketten açıklama geldi
İşte İzmir'deki patlamanın nedeni! Şirketten açıklama geldi
16:48
İzmir’deki fabrika patlamasında can kaybı 10’a yükseldi
İzmir'deki fabrika patlamasında can kaybı 10'a yükseldi
16:30
Candan Yüceer AK Parti’ye mi geçiyor İlk açıklama geldi
Candan Yüceer AK Parti'ye mi geçiyor? İlk açıklama geldi
16:25
Galatasaray’a Osimhen’den kötü haber
Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber
16:12
Bakan Göktaş’a bir çocuktan şaşırtan tehdit: Sen kimsin, babam savcı
Bakan Göktaş'a bir çocuktan şaşırtan tehdit: Sen kimsin, babam savcı
16:10
HABAŞ’taki facia sonrası korkulu bekleyiş Vatandaşlar sinir krizi geçirdi
HABAŞ'taki facia sonrası korkulu bekleyiş! Vatandaşlar sinir krizi geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 17:06:17. #.0.3#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Silvan Barajı kazıları sempozyumu 2027 su hedefiyle başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android