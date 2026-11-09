Diyarbakır'da Silvan Barajı kazıları sempozyumu 2027 su hedefiyle başladı

Diyarbakır'da "Silvan Barajı Kurtarma Kazıları Sempozyumu" başladı.

Merkez Sur ilçesindeki Diyarbakır Arkeoloji Müzesi'nde Devlet Su İşleri (DSİ) 10. Bölge Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Diyarbakır Müze Müdürlüğü ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen sempozyumda Silvan Barajı kapsamında yürütülen kurtarma kazıları ve bu çalışmalardan elde edilen verilere ilişkin bilimsel sunumlar ile akademik değerlendirmeler yapılacak.

Programın açılış konuşmasını yapan DSİ 10. Bölge Müdürü Zafer Akın, Silvan Barajı'nın fiziki özellikleri ve su toplama kapasitesi itibarıyla Türkiye'nin önemli barajlarından biri olacağını söyledi.

Silvan Barajı'nda 7 milyar metreküp su birikeceğini ifade eden Akın, "Bu biriktireceğimiz suyun arkasında 17 bin hektarlık bir alan var. Coğrafyamız da kadim olduğu için çok eskiden beri yerleşim yerleri var. Böyle olunca da derin arkeolojik veriler ve kültürel miraslarımız söz konusu. Bunların gün yüzüne çıkartılması, tanıtılması, sahiplenilmesi, korunması, sergilenmesi, gerektiğinde taşınması, büyük bir işbirliği çerçevesinde ülkemizin kültürel mirasları açısından oldukça önem arz etmektedir." dedi.

Silvan Barajı'nda büyük bir aksilik yaşanmadığı sürece hedeflerinin 2027 yılında su tutulması olduğunu belirten Akın, "Babakaya Sulama Tüneli iki tüpten oluşmakta. Birinci tüpünü geçtiğimiz günlerde bitirdik. İkinci tüpünü de 2027 yılının ilk çeyreğinde bitirmeyi hedefliyoruz. Tünellerimiz bittiğinde kapatarak barajda su tutmaya başlayacağız. Barajımız çok büyük ve Hazar Gölü'nün yaklaşık 2 katı. Bu yağışlar da dikkate alındığında su tutma süremiz 3 yıl sürecek." diye konuştu.

Akın, kazı çalışmalarını özenle ve zamanında tamamlayan kazı ekibine teşekkür etti.

"Elde edilen bulgular, bölgemizin tarihine ışık tutmakta"

İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin de yürütülen kazı çalışmalarıyla ve düzenlenen sempozyumla amaçlarının yalnızca arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan eserleri değerlendirmek olmadığını, aynı zamanda binlerce yıllık insanlık tarihinin izlerini anlamak ve geçmişin sessiz tanıklarını geleceğe taşımak olduğunu dile getirdi.

Diyarbakır'ın insanlık tarihinin en önemli kavşaklarından biri olduğunu belirten Tekin, şunları söyledi:

"Özellikle Silvan Barajı Kurtarma Kazıları'nda elde edilen bulgular, bölgemizin tarihine ışık tutmakta, bilimsel bilgilerimize yeni boyutlar kazandırmaktadır. Kurtarma kazıları, sadece arkeolojik nesneleri gün yüzüne çıkartmak değil insanlığın ortak hafızasını bilimsel yöntemlerle belgeleyerek geleceğe aktarmaktır. Toprak altından çıkarılan her eser geçmişten günümüze ulaşan eşsiz bir tarih belgesidir."

Diyarbakır Müze Müdürü Mikail Erçek de kurtarma kazılarının kurumların birlikte çalışmasının önemli bir örneği olduğunu vurguladı.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Silvan Barajı Kurtarma Kazıları Bilimsel Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Feray Korucu Yağız da kazı çalışmalarına ilişkin sunum yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından katılımcılar, kazı çalışmalarının ve elde edilen bulguların belgelendiği fotoğraflardan oluşan sergiyi gezdi.

Sempozyum, yarın sona erecek.