Diyarbakır'da sis nedeniyle bazı uçuşlar ertelendi, görüş mesafesi düştü - Son Dakika
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Diyarbakır'da sis nedeniyle bazı uçuşlar ertelendi, görüş mesafesi düştü

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Diyarbakır\'da sis nedeniyle bazı uçuşlar ertelendi, görüş mesafesi düştü
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Diyarbakır'da sabah saatlerinde etkili olan sis, Bağcılar Mahallesi ve havalimanı çevresinde görüş mesafesini düşürdü. Kentte ulaşımı da olumsuz etkileyen sis nedeniyle sürücüler düşük hızda ilerledi ve bazı uçak seferleri ertelendi.

DİYARBAKIR'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, bazı uçak seferleri ertelendi.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Bağcılar Mahallesi ve havalimanı çevresinde yoğunlaşan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Sürücüler trafikte düşük hızda ilerlerken, bazı uçak seferleri de ertelendi.

Kaynak: DHA
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