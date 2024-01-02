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Diyarbakır'da Sis Nedeniyle Hava Ulaşımında Aksamalar Yaşandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Sis Nedeniyle Hava Ulaşımında Aksamalar Yaşandı

Diyarbakır'da etkili olan sis nedeniyle hava ulaşımında aksamalar yaşandı. Kimi seferler iptal edilirken, kimileri ise gecikmeli yapılıyor. Sis aynı zamanda trafikte de görüş mesafesini düşürerek sürücülere zorluklar yaşattı. Trafik ekipleri, önlem alarak sürücüleri uyardı. Sisin öğle saatlerinde etkisini yitirerek akşam tekrar görülmesi bekleniyor.

02.01.2024 - 00:32,
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DİYARBAKIR'da etkili olan sis nedeniyle hava ulaşımında aksamalar yaşandı. Kimi seferler iptal edilirken, kimileri ise gecikmeli yapılıyor.

Kentte yaklaşık 10 gündür etkili olan sis hayatı olumsuz etkiliyor. Bugün sabah saatlerinde yine etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin düştü, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Trafik ekipleri, yollarda önlem alarak takip mesafesi ve hız konusunda uyarıda bulundu.

Sis hava ulaşımında da aksamalara yol açtı. Kimi seferler iptal edilirken, kimilerinde ise gecikmeler yaşanıyor. Sisin öğle saatlerinde etkisini yitirerek akşam tekrar görülmesi bekleniyor. (DHA)

Diyarbakır\'da Sis Nedeniyle Hava Ulaşımında Aksamalar Yaşandı
Kaynak: DHA
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