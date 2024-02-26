Diyarbakır'da siyasetçileri ve iş adamlarını bir araya getiren düğüne 3 bin kişi katıldı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bürokratlar, siyasetçiler ve iş insanlarının bir araya geldiği yaklaşık 3 bin kişinin katılım sağladığı düğünde paralar havada uçuştu.
Merkez Yenişehir ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen düğün merasimiyle Mahmut Baran ile Ceren Cansız dünyaevine girdi. Gerçekleşen düğününde bürokratlar, siyasetçiler ve iş insanları bir araya geldi.
3 bin kişinin katılım sağladığı düğüne Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su'nun yanı sıra, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. Dava Daire Başkanı Kurtuluş Beyribey, Eski İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, Kara Kuvvetleri Komutanlığından Tuğgeneral Savaş Beyribey, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, kamu kurum müdürleri, iş insanları ve yakınları iştirak etti.
Bölgenin en büyük düğün merasimlerinden biri olduğunu söyleyen Mahmut Baran'ın ağabeyi Nihat Baran, güzel bir gece geçirdiklerini söyledi.
Baran, "Diyarbakır'ın önden gelen iş insanlarından Baran ailesinin düğünü gerçekleşti. Bölgede güzel bir gece gerçekleşti. Diyarbakır Valimiz Ali İhsan Su, Diyarbakır Milletvekillerimiz, Belediye Başkan Adaylarımız, ilçe kaymakamlarımız gibi birçok değerli müdürlerimiz düğünümüze iştirak etti. Bu güzel gecede yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Herkes için çok güzel bir geceydi. Özellikle kandil gecesi olması nedeniyle bütün dostlarımızı bir arada görmek bizi fazlasıyla mutlu etti. Düğünümüze yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Diyarbakır şartlarında 2 bin kişilik salon bulabildik. Ama bin 500 kişi ayakta kaldı.
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