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Diyarbakır'da sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Diyarbakır'da sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan Kervanpınar Mahallesi'nde yaşayan 67 yaşındaki Remziye Ç., 5 Aralık 2023 tarihinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Remziye Ç. hayatını kaybetti. Olayda eşi İzzettin Ç. ise hayatını kaybetmiş, 2 torunu ise tedavi altına alınmıştı.

Diyarbakır\'da sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın hayatını kaybetti
16.01.2024 - 11:55,
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Diyarbakır'da sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Merkez Sur ilçesi Kervanpınar Mahallesi'nde 5 Aralık 2023'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan 67 yaşındaki Remziye Ç. yaşamını yitirdi.

İzzettin Ç. (80) ve eşi Remziye Ç'den (67) haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine söz konusu adrese 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilmiş, yaşlı çift ile torunları Ezgi Ç. (4) ve Elif Ç. (3) baygın halde bulunmuştu.

İzzettin Ç. hayatını kaybetmiş, Remziye Ç. ve 2 torunu Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alınmıştı.

Kaynak: AA
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Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Sur, Güvenlik, Kaza, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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