Diyarbakır'da sokak ortasında vurulan İrfan Esmer son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da sokak ortasında vurulan İrfan Esmer son yolculuğuna uğurlandı

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Diyarbakır\'da sokak ortasında vurulan İrfan Esmer son yolculuğuna uğurlandı
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Diyarbakır Sur'da dün akşam evinden çıkarken kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğrayan İrfan Esmer (43) hayatını kaybetti. Cenazesi Bağlar'daki Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verilen Esmer'in bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilirken soruşturma sürüyor.

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde sokakta uğradığı silahlı saldırıda öldürülen İrfan Esmer (43), toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Sur ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi Sülüklü Sokak ile Lale Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. Evinden çıkan İrfan Esmer, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Esmer'in hayatını kaybettiği belirlendi.

CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKMIŞ

Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Esmer'in cenazesi, Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'nda oprağa verildi. Esmer'in bir süre önce cezaevinde çıktığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Diyarbakır'da sokak ortasında vurulan İrfan Esmer son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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