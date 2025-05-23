Diyarbakır'da Suç Örgütü Operasyonu

(DİYARBAKIR)- Daltonlar organize suç örgütü üyesi Alican Çakır kod adlı A.G.'nin talimatıyla iş yerlerine silahlı ve molotof saldırısı düzenleyen 2'si çocuk 3 kişi jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 10 Nisan 2025 tarihinde Kayapınar ilçesinde meydana gelen iş yeri kurşunlama olayının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki çalışmalarla saldırının Daltonlar suç örgütü üyesi Alican Çakır kod adlı 29 yaşındaki A.G.'nin talimatıyla 3 kişi tarafından yapıldığı tespit edildi. Saldırıyı düzenleyen F.A.(17), R.Y. (19) ve R.K. (17) isimli 3 erkek, 23 Mayıs günü jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

3 şüpheliyle ilgili yapılan incelemede, 10 Nisan 2025 tarihinde Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iş yeri kurşunlamanın yanı sıra, 26 Mart 2025'te Kayapınar ilçesinde iş yerine molotof kokteyl atmak suretiyle kundaklama ve 22 Mayıs 2025'te tarihinde Batman'da iş yeri kurşunlama olayını gerçekleştirdikleri belirlendi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise 2 ruhsatsız tabanca, 130 tabanca mermisi, 1 kama ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Jandarmadaki sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.