Diyarbakır'da Suç Örgütüne Operasyon
Diyarbakır'da Suç Örgütüne Operasyon

16.03.2026 13:09
M.K. liderliğindeki silahlı suç örgütüne düzenlenen operasyonda 32 kişi işlem gördü, 10'u tutuklandı.

DİYARBAKIR'da M.K. liderliğindeki çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 32 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde kamu düzenini bozmaya yönelik faaliyet gösteren organize suç yapılanmalarına karşı yürüttüğü çalışmalar kapsamında M.K. liderliğindeki çıkar amaçlı silahlı suç örgütünü takibe aldı. Yürütülen soruşturmada örgütün, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve örgüte üye olmak, nitelikli yağma, kasten yaralama, 6136 sayılı Kanun'a muhalefet, mala zarar verme ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarına karıştığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda örgüt faaliyetlerine karıştığı tespit edilen 32 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 1 uzun namlulu tüfek, 11 ruhsatsız tabanca ile 673 adet farklı çap ve ebatta fişek ele geçirildi.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 16 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, 3 şüpheli serbest bırakıldı. Firari durumda bulunan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Operasyon, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

