Dtso'dan 'Suriçi' Açıklaması: "Sur'un Geleceği Ortak Akılla İnşa Edilmelidir" - Son Dakika
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Dtso'dan 'Suriçi' Açıklaması: "Sur'un Geleceği Ortak Akılla İnşa Edilmelidir"

17.06.2026 15:55  Güncelleme: 17:11
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Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, tarihi Suriçi'nde yürütülen düzenleme çalışmalarına destek vererek esnafı ortak çabaya katılmaya davet etti. Açıklamada, kamusal alanların korunması ve turizm vizyonunun güçlendirilmesi hedefleniyor.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Büyükşehir Belediyesi ve Sur Belediyesi tarafından tarihi Suriçi'nde yürütülen çalışmaları desteklediğini belirterek, "Tüm esnafımızı, kentin turizm vizyonunu güçlendiren bu ortak çabaya katkı sunmaya davet ediyoruz. Kalıcı ve sürdürülebilir çözümler; ortak akıl ve istişare mekanizmalarıyla mümkündür" açıklamasını yaptı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Sur Belediyesi, tarihi Suriçi'nde ortak yaşam kültürüne zarar veren ve yaya yollarının kapanmasına neden olan satış faaliyetleri ile bunlara karşı alınan önlemleri aktarmak amacıyla başlattığı çalışma sürüyor.

Diyarbakır Ticaret Odası Başkanlığı (DTSO), yazılı açıklama yaparak belediyelerin çalışmalarını desteklediğini bildirdi. Sur ilçesinin yalnızca Diyarbakır'ın değil, Mezopotamya'nın en kadim yerleşimlerinden, en önemli kültür, turizm ve ticaret merkezlerinden biri olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bölgeyi her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, "Tarihi sokakların, meydanların ve kaldırımların asli işlevine kavuşması; ziyaretçilerin kenti daha güvenli, düzenli ve erişilebilir bir şekilde deneyimlemesi açısından büyük önem taşımaktadır. Tarihi kent merkezlerinde kamusal alanların korunması ve düzenli bir kent görünümünün sağlanması, aynı zamanda ticari hayatın gelişmesine ve turizm gelirlerinin artmasına da katkı sunmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

"ESNAFIN HASSASİYETİ DİKKATE ALINMALI"

Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı çalışma kapsamında seyyar satıcılara yönelik alınacak kararlara ilişkin değerlendirmenin yer aldığı açıklamada, şöyle denildi:

"Bu süreç yürütülürken Sur'da faaliyet gösteren esnafımızın ve geçimini bu bölgeden sağlayan yurttaşlarımızın hassasiyetlerinin de dikkate alınması gerekmektedir. Sur'da faaliyet gösteren esnafımızın da Diyarbakır'ın en önemli ekonomik değerlerinden biri olan turizm açısından bu sürece duyarlılıkla yaklaşması büyük önem taşımaktadır. Tarihi Suriçi'nin korunması, kamusal alanların düzenlenmesi ve ziyaretçi deneyiminin güçlendirilmesi yönündeki çalışmalara destek verilmesi, hem Sur'un marka değerini hem de esnafımızın uzun vadeli kazancını artıracaktır. Bu nedenle tüm esnafımızı, kentin turizm vizyonunu güçlendiren bu ortak çabaya katkı sunmaya davet ediyoruz. Kalıcı ve sürdürülebilir çözümler; yerel yönetimlerin, esnafın, meslek örgütlerinin ve ilgili tüm kesimlerin katılımıyla oluşturulacak ortak akıl ve istişare mekanizmalarıyla mümkündür."

"SUR, HEPİMİZİN ORTAK MİRASIDIR"

Sur'u korumak ile Sur'da ticareti korumak birbirinin alternatifi değil, birbirini tamamlayan iki temel hedeftir ifadelerinin yer aldığı açıklamada, "Tarihi dokunun korunması, kamusal alanların iyileştirilmesi ve ekonomik hayatın güçlendirilmesi birlikte ele alınmalıdır. Bu yaklaşım hem Sur'un tarihi kimliğini koruyacak hem de bölgedeki ticari canlılığı daha güçlü hale getirecektir. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası olarak, tarihi Suriçi'nin korunması, kent estetiğinin güçlendirilmesi, turizm potansiyelinin artırılması ve ticari hayatın sürdürülebilir biçimde geliştirilmesine yönelik her türlü çalışmaya katkı sunmaya hazır olduğumuzu kamuoyuyla paylaşıyoruz. Sur, hepimizin ortak mirasıdır. Bu mirası koruyarak geleceğe taşımak, aynı zamanda onu yaşayan, üreten ve ekonomik değer yaratan bir merkez olarak güçlendirmek hepimizin ortak görevidir" denildi

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Dtso'dan 'Suriçi' Açıklaması: 'Sur'un Geleceği Ortak Akılla İnşa Edilmelidir' - Son Dakika

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