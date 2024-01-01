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Diyarbakır'da Tabela Asma İşi Yapan Genç Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Tabela Asma İşi Yapan Genç Ağır Yaralandı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde tabela işi yapan Murat B., tabela astığı sırada dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten düştü. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, Murat B. ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kalçası kırılan genç, durumunun ağır olduğu belirtildi.

Diyarbakır\'da Tabela Asma İşi Yapan Genç Ağır Yaralandı
01.01.2024 - 15:57,
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Diyarbakır'da tabela astığı sırada dengesini kaybedip, 3 metre yükseklikten düşen Murat B. (24) ağır yaralandı; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

TABELA ASARKEN YOLA DÜŞTÜ

Yenişehir ilçesi Ofis semtinde tabela işi yapan Murat B., bir iş yerinin tabelasını asmak için merdiven ile 3 metre yüksekliğe çıktı. Bu sırada Murat B. dengesini kaybedince merdiven başında bekleyen 2 kişinin çabasına rağmen zemine düştü.

DURUMU AĞIR

O anlar güvenlik kamerasına yansırken, ihbarla gelen ekipler Murat B.'yi Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kalçası kırılan Murat B.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA
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