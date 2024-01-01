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Diyarbakır'da tabela astığı sırada düşen genç ağır yaralandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da tabela astığı sırada düşen genç ağır yaralandı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde tabela işi yapan Murat B., dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

01.01.2024 - 16:33,
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DİYARBAKIR'da tabela astığı sırada dengesini kaybedip, 3 metre yükseklikten düşen Murat B. (24) ağır yaralandı; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Yenişehir ilçesi Ofis semtinde meydana geldi. Tabela işi yapan Murat B., bir iş yerinin tabelasını asmak için merdiven ile 3 metre yüksekliğe çıktı. Bu sırada Murat B. dengesini kaybedince merdiven başında bekleyen 2 kişinin çabasına rağmen zemine düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, ihbarla gelen ekipler Murat B.'yi Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kalçası kırılan Murat B.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi. (DHA)

Diyarbakır\'da tabela astığı sırada düşen genç ağır yaralandı
Kaynak: DHA
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Yenişehir, Güvenlik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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