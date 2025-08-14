DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde takla atan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Çınar ilçesi kırsal Aşağıkonak Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araçtaki 2 kişi yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Takla Atan Araçta 2 Yaralı - Son Dakika
