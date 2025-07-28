Diyarbakır\'da Taksi Takla Attı

DİYARBAKIR'da cipe çarpan taksinin takla attığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi Elazığ Caddesi'nde bulunan bir otelin önünde meydana geldi. Seyir halindeki taksi, yola çıkan 21 ABZ 578 plakalı cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan taksi, takla attı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza, otelin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.