 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Diyarbakır'da tamir atölyesinde yangın çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da tamir atölyesinde yangın çıktı

Diyarbakır'da bir tamir atölyesinde kalfanın sıcak balataya sıktığı temizleyici sprey alev aldı. Alevler yanındaki tamirci arkadaşının paçasına ve park halindeki bir araca sıçradı. O anlar kameraya yansıdı.

17.12.2023 - 13:28,
Abone Ol

DİYARBAKIR'da bir tamir atölyesinde kalfanın sıcak balataya sıktığı temizleyici sprey alev aldı. Alevler yanındaki tamirci arkadaşının paçasına ve park halindeki bir araca sıçradı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün öğleden sonra Kayapınar ilçesinde bulunan Diyarbakır 3. Sanayi Sitesi 2'nci Blok'taki bir tamir atölyesine meydana geldi. Kalfanın sıcak balataya sıktığı temizleyici sprey alev aldı. Alevler kısa sürede büyüyerek kalfanın yanındaki tamirci arkadaşının paçalarına ve park halindeki bir hafif ticari araca sıçradı. Araç hemen atölyeden çıkarılırken, kalfa yangını büyümeden hortumla su sıkarak söndürdü. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

Diyarbakır\'da tamir atölyesinde yangın çıktı
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Diyarbakır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da tamir atölyesinde yangın çıktı - Son Dakika


13:03
''Para sayma'' işareti tepki çekmişti! Bakan Koca görüntüleri bu sözlerle savundu ''Para sayma'' işareti tepki çekmişti! Bakan Koca görüntüleri bu sözlerle savundu
12:59
Tramvay direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı: 1 ölü, 3 yaralı Tramvay direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı: 1 ölü, 3 yaralı
12:38
Çin'i esir alan gizemli salgında korkulan oldu! Çocukların ciğerlerinde lezyon oluşmaya başladı Çin'i esir alan gizemli salgında korkulan oldu! Çocukların ciğerlerinde lezyon oluşmaya başladı
12:00
Yeniden Refah Partisi, Erbakan'ın ittifak için Erdoğan'dan bazı belediyeler istediği iddiasını yalanladı Yeniden Refah Partisi, Erbakan'ın ittifak için Erdoğan'dan bazı belediyeler istediği iddiasını yalanladı
11:15
İsrail ordusu Cibaliye mülteci kampını vurdu! Saldırıda 36 Filistinli hayatını kaybetti İsrail ordusu Cibaliye mülteci kampını vurdu! Saldırıda 36 Filistinli hayatını kaybetti
11:03
Bakan Göktaş: 2 bin 392 engelli vatandaşın ataması yapılacak Bakan Göktaş: 2 bin 392 engelli vatandaşın ataması yapılacak
10:55
Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı: Evet o bendim Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı: Evet o bendim
10:51
AC/DC'nin ilk bateristi Colin Burgess hayatını kaybetti AC/DC'nin ilk bateristi Colin Burgess hayatını kaybetti

Son Dakika
13:03 ''Para sayma'' işareti tepki çekmişti! Bakan Koca görüntüleri bu sözlerle savundu
12:59 Tramvay direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı: 1 ölü, 3 yaralı
12:38 Çin'i esir alan gizemli salgında korkulan oldu! Çocukların ciğerlerinde lezyon oluşmaya başladı
12:00 Yeniden Refah Partisi, Erbakan'ın ittifak için Erdoğan'dan bazı belediyeler istediği iddiasını yalanladı
11:15 İsrail ordusu Cibaliye mülteci kampını vurdu! Saldırıda 36 Filistinli hayatını kaybetti
11:03 Bakan Göktaş: 2 bin 392 engelli vatandaşın ataması yapılacak
10:55 Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı: Evet o bendim
10:51 AC/DC'nin ilk bateristi Colin Burgess hayatını kaybetti
10:47 Asgari ücrette ikinci toplantı yarın! Pazarlığın yüzde 38 zam üzerinden başlaması bekleniyor
10:48 Vahşet evi! Arkadaşını öldürdü, 7 yerinden vurduğu sevgilisine günlerce tecavüz etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2023 13:45:59. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da tamir atölyesinde yangın çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement