Diyarbakır\'da tamir atölyesinde yangın çıktı

Avrupa ülkelerine de sıçrayan gizemli hastalıkta korkulan oldu

DİYARBAKIR'da bir tamir atölyesinde kalfanın sıcak balataya sıktığı temizleyici sprey alev aldı. Alevler yanındaki tamirci arkadaşının paçasına ve park halindeki bir araca sıçradı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün öğleden sonra Kayapınar ilçesinde bulunan Diyarbakır 3. Sanayi Sitesi 2'nci Blok'taki bir tamir atölyesine meydana geldi. Kalfanın sıcak balataya sıktığı temizleyici sprey alev aldı. Alevler kısa sürede büyüyerek kalfanın yanındaki tamirci arkadaşının paçalarına ve park halindeki bir hafif ticari araca sıçradı. Araç hemen atölyeden çıkarılırken, kalfa yangını büyümeden hortumla su sıkarak söndürdü. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)