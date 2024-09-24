Diyarbakır'da Tanker-Otomobil Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Tanker-Otomobil Kazası: 4 Yaralı

Diyarbakır\'da Tanker-Otomobil Kazası: 4 Yaralı

Diyarbakır'da tankerle çarpışan otomobilde aynı aileden 4 kişi yaralandı, 2'sinin durumu ağır.

24.09.2024 14:51
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DİYARBAKIR'da tankerin kavşakta otomobille çarpıştığı kazada aynı aileden 2'si ağır 4 kişi, yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Bağlar ilçesi kırsal Ovabağ Mahallesi mevkisinde meydana geldi. A.A. yönetimindeki 42 ET 954 plakalı tanker, kavşakta Ahmet K. yönetimindeki 26 AGT 075 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada kırsal Hantepe Mahallesi'nde imam olarak görev yapan ve Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine gittiği öğrenilen Ahmet K. ile otomobildeki eşi Hiranur K., çocukları Hatice ve Eymen K. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sıkıştıkları otomobilden çıkarılarak, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı. Tanker sürücüsü A.A. ifadesi için jandarma karakoluna götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Tanker-Otomobil Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika

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