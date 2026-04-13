Diyarbakır'da Tarım, Gıda ve Sanayi Çalıştayı: Bölge ve Türkiye İçin Model Oluşturuldu

Diyarbakır'da 11-12 Nisan tarihlerinde düzenlenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Tarım, Gıda ve Sanayi Odaklı Kalkınma Vizyonu Çalıştayı'nın kapanış konuşmasını yapan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, çalıştayın sadece bölgeye değil tüm Türkiye'ye örnek olacak bir model ortaya çıkaracağını söyledi.

Çalıştayda, 25'er kişiden oluşan dört tematik çalışma grubu, 'Bitkisel Üretim', 'Hayvancılık', 'Tarıma Dayalı Sanayi' ve 'Kırsal Kalkınma' başlıklarını masaya yatırdı. Oturumlarda, bölgenin stratejik ürünleri, sulama, iklim değişikliği, sözleşmeli üretim, dijitalleşme, mera kullanımı, hayvan sağlığı, işleme, pazarlama, markalaşma, yatırım, altyapı, kooperatifçilik, genç ve kadın istihdamı gibi konular ele alındı.

DTSO Başkanı Mehmet Kaya, çalıştayın gerçek bir heyecan oluşturduğunu belirterek, katılımcıların bölgeyi bilen isimlerden oluştuğunu ve ilk kez sonuç alınabilecek bir süreç içinde olduklarını ifade etti. Kaya, geçmişteki ekonomi koordinasyon toplantılarının somut sonuçlar doğurduğunu hatırlatarak, aynı yaklaşımın tarımda da uygulanması halinde başarı hikayesi yazılabileceğini vurguladı.

Kaya, çalıştay modelinin Türkiye'nin diğer bölgelerine de örnek olacağına inandığını söyleyerek, DTSO olarak sürecin devamlılığını sağlamak için aktif rol üstleneceklerini belirtti. TARPOL Başkanı Mehdi Eker ise bölgenin çatışmalı sürecinin tarım üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, barış sürecinin kalıcı hale gelmesi durumunda tarımın kalkınmanın ana unsuru olabileceğini ifade etti.

Eker, üretim planlamasında coğrafi gerçeklere uyulması gerektiğini vurgulayarak, tarımın stratejik öneminin arttığını ve gıda güvenliğinin milli güvenlik meselesi olduğunu kaydetti. Çalıştayda ortaya çıkan görüş ve önerilerin kapsamlı bir rapora dönüştürülerek ilgili kurumlara sunulacağı ve kamuoyuna duyurulacağı belirtildi.