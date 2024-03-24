Diyarbakır\'da Taşlı ve Sopalı Kavga: 3 Yaralı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada, 3 kişi yaralandı.
İlçenin kırsal Uzunbahçe Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki ailenin fertleri arasında başlayan tartışma, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.
Kavgada, 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Jandarma ekiplerince mahallede güvenlik önlemi alındı.
Öte yandan, olay yerindeki bir otomobilin camlarının, atılan taşlar ve sopa darbeleri nedeniyle kırıldığı görüldü.
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