Diyarbakır'da terk edilmiş bebek koruma altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır'da terk edilmiş bebek koruma altına alındı

Diyarbakır\'da terk edilmiş bebek koruma altına alındı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde metruk bir evde bulunan 2 günlük bebek, tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınacak. Bebeği metruk binaya bıraktığı tespit edilen anne ise gözaltına alındı.

24.02.2024 15:37  Güncelleme: 15:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da metruk bir evde terk edilmiş halde bulunan 2 günlük bebek, tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınacak.

Merkez Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi'nde dün metruk bir evde bulunan 2 günlük kız bebek, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde yapılan kontrollerinde hayati tehlikesi olduğunun belirlenmesi üzerine yoğun bakım servisine alındı.

Hastanedeki tedavisinin ardından bebek, savcılığın talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınacak.

Öte yandan, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri, bebeği metruk binaya bıraktığı tespit edilen anne M.Ç'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadesinde, çocuğa bakamadığı için terk ettiğini belirttiği öğrenilen annenin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Sur, Suç, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da terk edilmiş bebek koruma altına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2024 19:33:43. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da terk edilmiş bebek koruma altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement