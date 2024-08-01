Diyarbakır'da Terör Örgütü Propagandası Yapan 5 Kişi Yakalandı

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(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da halay çekip, terör örgütü lehine slogan attıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, halay çekip terör örgütü PKK lehine slogan attığı tespit edilen 7 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon başlattığı belirtildi. Operasyonda 5 şüpheli yakalandığı ifade edilen açıklamada, 2 şüpheliye yakalama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, operasyona ilişkin şunlar kaydedildi:

"Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütüne moral ve motivasyon vermek amacı ile yaptığı çağrıya uyarak sözde gerilla sloganlarıyla halay çekmek suretiyle terör propagandası yaptıkları tespit edilen şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesi maksadıyla Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlükleri ve Dicle İlçe Jandarma Komutanlığı ile koordineli yürütülen çalışmalar neticesinde, 1 Ağustos 2024 günü Dicle içesinde 7 şahsa yönelik eş zamanlı icra edilen operasyonda terör örgütü propagandasını yaptıkları tespit edilen 5 şüpheli şahıs yakalanmış, 2 şüpheli şahsı yakalama çalışmaları devam etmektedir.

Yakalanan şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, ruhsatsız av tüfeği ve terör örgütü propagandasında kullanılan çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar adli işlemleri tamamlanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına sevk edilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilecektir."