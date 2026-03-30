Diyarbakır'da Tıbbi Atık Deposunda Yangın
Diyarbakır'da Tıbbi Atık Deposunda Yangın

30.03.2026 17:02
Dicle Üniversitesi Onkoloji Hastanesi'ndeki tıbbi atık deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

DİYARBAKIR'da, Dicle Üniversitesi Onkoloji Hastanesi'ne ait tıbbi atık deposunda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, dün akşam saatlerinde Dicle Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan Onkoloji Hastanesi'ne ait tıbbi atık deposunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Depodan yükselen dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürülürken, depoda maddi hasar oluştu.

Haber ve Kamera: Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Olaylar, Güncel

İçişleri Bakanlığından 18 il için kar ve sağanak uyarısı İçişleri Bakanlığından 18 il için kar ve sağanak uyarısı
Galatasaray’ın transferdeki büyük aşkı Galatasaray'ın transferdeki büyük aşkı
Türkiye Kupası Kürek Yarışları’nda birinci Fenerbahçe Türkiye Kupası Kürek Yarışları'nda birinci Fenerbahçe
Görevinden istifa eden Yönter’den ’kara kaplı defterli’ Bahçeli paylaşımı Görevinden istifa eden Yönter'den 'kara kaplı defterli' Bahçeli paylaşımı
Olumsuz hava koşulları havalimanını felç etti, yolcular saatlerce bagaj bekledi Olumsuz hava koşulları havalimanını felç etti, yolcular saatlerce bagaj bekledi
Arda Güler ve Duru Nayman çifti kameraları görünce panikledi Diyaloglara dikkat Arda Güler ve Duru Nayman çifti kameraları görünce panikledi! Diyaloglara dikkat

17:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan o sözleri affetmedi: Özel’e yarım milyonluk dava
Cumhurbaşkanı Erdoğan o sözleri affetmedi: Özel'e yarım milyonluk dava
17:24
İran’dan Türkiye’ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi
İran'dan Türkiye'ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi
17:13
MHP’de İzzet Ulvi Yönter’in yerine Özgür Bayraktar getirildi
MHP'de İzzet Ulvi Yönter’in yerine Özgür Bayraktar getirildi
16:49
Casuslukla suçlanan İsmail Kaani uzun zaman sonra ortaya çıktı
Casuslukla suçlanan İsmail Kaani uzun zaman sonra ortaya çıktı
16:27
MİT, 12 yıldır firari olan casus Önder Sığırcıklıoğlu’nu Suriye-Lübnan sınırında yakaladı
MİT, 12 yıldır firari olan casus Önder Sığırcıklıoğlu'nu Suriye-Lübnan sınırında yakaladı
15:46
Hasbi Dede’yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber
Hasbi Dede'yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber
