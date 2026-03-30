Diyarbakır'da Tıbbi Atık Deposunda Yangın

DİYARBAKIR'da, Dicle Üniversitesi Onkoloji Hastanesi'ne ait tıbbi atık deposunda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, dün akşam saatlerinde Dicle Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan Onkoloji Hastanesi'ne ait tıbbi atık deposunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Depodan yükselen dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürülürken, depoda maddi hasar oluştu.

Haber ve Kamera: Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,