Diyarbakır'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Diyarbakır\'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Diyarbakır Bağlar'da bir kamyonla çarpışan otomobilde Fatma Yıldırım hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

14.10.2024 19:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, kamyonla çarpışan otomobilde bulunan Fatma Yıldırım hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi kırsal Ovabağ Mahallesi yakınında meydana geldi. O.G. idaresindeki 70 EF 132 plakalı kamyon, B.Y. idaresindeki 06 BP 5662 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde otomobilde bulunan Fatma Yıldırım'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralılar, otomobil sürücüsü B.Y. ve yanındaki N.Y. ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Fatma Yıldırım'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na konuldu. Kamyon sürücüsü O.G. ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA

Fatma Yıldırım, Diyarbakır, Otomobil, Jandarma, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Bağlar, trafik, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:34 İzlanda-Türkiye maçının ilk 11’leri belli oldu İzlanda-Türkiye maçının ilk 11'leri belli oldu
19:05 Erdoğan yeni anayasa tartışmalarına son noktayı koydu: İlk 4 maddeyle ilgili sorunumuz yok Erdoğan yeni anayasa tartışmalarına son noktayı koydu: İlk 4 maddeyle ilgili sorunumuz yok
18:20 ’’Jahrein’’ adıyla bilinen yayıncı Ahmet Sonuç tahliye edildi ''Jahrein'' adıyla bilinen yayıncı Ahmet Sonuç tahliye edildi
17:01 Lüks otomobilde kanlı infaz: Önce sevgilisine sonra kendine sıktı Lüks otomobilde kanlı infaz: Önce sevgilisine sonra kendine sıktı
15:30 Gündemden düşmeyen tartışmaya biri daha katıldı: Mekanın sahipleri hatırlatıldı Gündemden düşmeyen tartışmaya biri daha katıldı: Mekanın sahipleri hatırlatıldı
09:46 Afra Saraçoğlu’nun ’hayatımın elbisesi’ notuyla paylaştığı kombin eleştirilerin hedefi oldu Afra Saraçoğlu'nun 'hayatımın elbisesi' notuyla paylaştığı kombin eleştirilerin hedefi oldu
09:39 Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçe’ye gözdağı: Geçmişte dörtlediğimiz maçlar olmuştu Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye gözdağı: Geçmişte dörtlediğimiz maçlar olmuştu
09:35 Bankalar limit düşürme talebinde bulunan müşterilerine mesaj atmaya başladı Bankalar limit düşürme talebinde bulunan müşterilerine mesaj atmaya başladı
09:17 Çin, Tayvan’ı çevreleyen askeri tatbikata başladı Çin, Tayvan'ı çevreleyen askeri tatbikata başladı
09:15 Haberler.com ekibi Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğluna seslendi: Ne biliyorsan anlat Haberler.com ekibi Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğluna seslendi: Ne biliyorsan anlat
09:14 Aldatıcı reklamlara ceza yağdı: 204 milyon TL Aldatıcı reklamlara ceza yağdı: 204 milyon TL
09:06 Avusturya’dan, Haaland’ın takımı Norveç’e gol yağmuru Avusturya'dan, Haaland'ın takımı Norveç'e gol yağmuru
08:54 Heyacan dorukta İşte İzlanda-Türkiye maçının muhtemel 11’leri Heyacan dorukta! İşte İzlanda-Türkiye maçının muhtemel 11'leri
08:51 10 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli bisiklete dolmuş çarptı: 11 yaralı 10 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli bisiklete dolmuş çarptı: 11 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2024 20:55:26. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.