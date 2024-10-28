Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Höyükdibi Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler A.D'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan N.A. ve E.A. ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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