Diyarbakır'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

DİYARBAKIR'da pikap ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Plakaları ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen pikap ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, pikaptaki 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ekiplerin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,