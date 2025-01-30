Diyarbakır\'da Trafik Kazası: 3\'ü Ağır 5 Yaralı

Güncel

DİYARBAKIR'da, lastiği patlayıp takla atan hafif ticari aracın çarptığı refüjdeki korkuluklardan kopan demir parçalarının 2 otomobile isabet ettiği kazada 3'ü ağır, 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolu Tesisler Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, lastiği patlayıp kontrolden çıkarak refüje çarptı. Takla atıp ters dönen araç alev alırken, çarptığı refüjde korkuluklardan kopan demir parçaları yolda ilerleyen 2 otomobile isabet etti. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle söndürüldü. Ağır yaralanan hafif ticari araçtaki 3 kişi ile demir parçalarının isabet ettiği otomobillerdeki 1'i hamile 2 kişi, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavileri sürerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.