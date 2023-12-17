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Diyarbakır'da trafik kazası: 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da trafik kazası: 4 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücüler ve araçlardaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır\'da trafik kazası: 4 kişi yaralandı
17.12.2023 - 00:55,
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Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

H.Ş. yönetimindeki 21 ADC 400 plakalı otomobil, Dr. Azizoğlu Caddesi'nde N.K. idaresindeki 33 APM 011 plakalı otomobil ile çarpıştı.

İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ve araçlardaki V.C. ve M.G. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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Diyarbakır, Yenişehir, Son Dakika

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