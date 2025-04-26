Diyarbakır'da trafik kazası: 4 yaralı

DİYARBAKIR'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır Çevre Yolu Kırsal Kırmasırt Mahallesi kavşağında meydana geldi. Mahallede çevre yoluna giren sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 MNT 827 plakalı otomobil ile 07 BTY 150 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber ve Kamera: GıyasettinTETİK-Selim KAYA/DİYARBAKIR