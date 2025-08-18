Diyarbakır'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i çocuk, 6 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 21 AH 882 plakalı hafif ticari araç ile 27 AVJ 136 plakalı otomobil, Diyarbakır- Mardin kara yolunun kırsal Bağacık Mahallesi'nin yol ayrımındaki kavşakta çarpıştı.
Kazada, araçlardaki 1'i çocuk, 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
