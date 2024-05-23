Diyarbakır'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
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Diyarbakır'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri düzenlendi

Diyarbakır\'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri düzenlendi

Diyarbakır'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde düzenlenen 'Türk Mutfağı Haftası' kapsamında kente özgü tescilli lezzetlerin tanıtımı yapıldı. Etkinlikte, Diyarbakır'ın coğrafi işaretli yemek ve tatlıları hazırlanarak katılımcılara ikram edildi. Vali Yardımcısı Abdullah Çiftçi, Diyarbakır'ın gastronomi alanında önemli bir durak olduğunu belirtti.

23.05.2024 21:12
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Diyarbakır'da, "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında kente özgü tescilli lezzetlerin tanıtımı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Dicle Üniversitesi tarafından İçkale Müze Kompleksi'nde etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, Diyarbakır kuru dolması, cimili tatlısı, habenisk çorbası gibi kentin coğrafi işaretli yemek ve tatlıları hazırlanarak tanıtıldı, katılımcılara ikram edildi.

Vali Yardımcısı Abdullah Çiftçi, Diyarbakır'ın gastronomi alanında son derece önemli bir durak olduğunu söyledi.

Diyarbakır denilince tarih, kültür, medeniyet ve insanlık noktasındaki güzelliklerin akla geldiğini ifade eden Çiftçi, şöyle konuştu:

"33 medeniyete ev sahipliği yapmış bu kadim memleketin en önemli özelliklerden birisi de gastronomi. Diyarbakır gastronomide her şehirle yarışabilecek bir altyapıya sahip. Bugün de Kültür ve Turizm İl Müdürlüğümüzün öncülüğünde güzel bir hazırlık yapılmış. Tescilli ürünlerimizin tamamından inşallah burada tadabileceğiz."

Kültür ve Turizm İl Müdürü Sebahattin Genç de hafta kapsamında Diyarbakır mutfağını tanıtmaya çalıştıklarını belirtti.

Genç, "Binlerce yıl medeniyetlere ev sahipliği yapmış Diyarbakır'ımızın tescilli 55 yemeğini yerli ve yabancı bütün misafirlerimize sergilemekteyiz." dedi.

Konuşmaların ardından stantları gezen davetliler ve vatandaşlar, kentin tescilli lezzetlerini tatma fırsatı buldu.

Etkinliğe, Sur Kaymakamı Asım Solak, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. ???????

Kaynak: AA

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