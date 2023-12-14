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Diyarbakır'da ücretsiz spor kurslarından 3 bin 93 kişi faydalanıyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da ücretsiz spor kurslarından 3 bin 93 kişi faydalanıyor

Diyarbakır'da Kayapınar Belediyesince, ilçedeki çocuk ve gençlerin spora kazandırılması amacıyla düzenlenen ücretsiz spor kursları devam ediyor.

Diyarbakır\'da ücretsiz spor kurslarından 3 bin 93 kişi faydalanıyor
14.12.2023 - 12:48,  Güncelleme: 13:12
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Diyarbakır'da Kayapınar Belediyesine bağlı Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Spor Yerleşkesi, Spor Parkı ve Park 75'te verilen ücretsiz futbol, basketbol, voleybol, atletizm, tenis, hentbol, buz pateni ve yüzme kurslarından 180'i özel olmak üzere 3 bin 93 kişi faydalanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Kayapınar Belediyesi Spor Müdürlüğü'nce, ilçedeki çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak ve sportif alanlara yönlendirmek amacıyla verilen ücretsiz spor kursları sürüyor.

Yıl boyu devam eden spor kurslarında futbol, basketbol, voleybol, atletizm, tenis, hentbol, buz pateni ve yüzme branşlarına yer veriliyor. Alanında uzman eğitmenlerin görev yaptığı ücretsiz spor okullarından 7 - 14 yaş arası çocuklar faydalanıyor.

Ali Gaffar Okkan Spor Yerleşkesi, Spor Parkı ve Park 75'te verilen futbol, basketbol, voleybol, atletizm, tenis, hentbol, buz pateni ve yüzme kurslarından 180'i özel olmak üzere 3 bin 93 kişi yararlanıyor.

Belediyeye ait Kapalı yüzme havuzlarında devam eden ücretsiz yüzme kurslarından ise 518'i erkek, 434'ü kadın olmak üzere 952 kişi yararlanıyor. Özel öğrencilere de yüzme eğitiminin verilen kurslara kayıtlar hafta içi her gün alınıyor.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman'ın ifadelerine yer verilen açıklamada, belediye olarak spora önem vermeye, sporcuya destek olmaya çalışmalarıyla ve hizmetlerle devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, "Biz istiyoruz ki modern Kayapınar'ımızda her bir çocuğumuz en az bir spor dalında lisans sahibi olsun. Bu yüzden birçok farklı alanda ücretsiz kurs imkanı sağlıyoruz. Kurslarımız yaz ve kış devam ediyor. Kayıtlarımız da her daim açıktır. Sevgili gençlerimizi spor yapmaya bekliyoruz" denildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da ücretsiz spor kurslarından 3 bin 93 kişi faydalanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da ücretsiz spor kurslarından 3 bin 93 kişi faydalanıyor - Son Dakika
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